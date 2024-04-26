В Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В первом квартале 2024 года в Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду специальной техники и коммерческого транспорта. Самой востребованной стала подъёмная техника.Аналитики «Авито», приводящие статистику, связывают эту тенденцию со стремлением компаний освободиться от затрат на логистику и обслуживания дорого оборудования, когда есть возможность арендовать любую необходимую технику на нужный срок. По словам руководителя раздела «Спецтехника» на «Авито» Андрея Ковалёва, спрос на аренду такого оборудования растёт второй год подряд.Больше всего в Свердловской области стали нуждаться в подъёмной технике. Доля её аренды составляет 40% от общего числа. Ещё 19% приходится на коммунальную технику, 13,48% – на дорожно-строительную, 9,83% – на грузовой транспорт, и 9,39% на землеройную технику. Отмечается, что востребованность землеройной техники за год выросла на 152,7%.