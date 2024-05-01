В Свердловской области разыскивают водителя «Газели», скрывшегося с места ДТП





– рассказали в УГИБДД по региону. «В результате ДТП травмы получил 21-летний водитель автомобиля "Ниссан" бригадой СМП с места происшествия доставлен в ГКБ № 36 Екатеринбурга с тупой травмой живота»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области разыскивают водителя, предположительно, «Газели», который минувшей ночью столкнулся с «Ниссаном» и уехал с места ДТП. В результате аварии пострадал 21-летний водитель иномарки.Авария, о которой идёт речь, произошла во втором часу ночи на восьмом километре трассы «железнодорожная станция "Клубокое" – посёлок Бобровский». По предварительным данным, неустановленный водитель «Газели» ехал со стороны Бобровского, когда столкнулся с «Ниссаном», который ехал со стороны села Косулино в сторону Арамиля. Известно, что водитель «Газели» уехал в сторону Косулино.Водителю, покинувшего место аварии, в пресс-группе настоятельно рекомендовали явиться в полицию для дачи объяснений.Возможных очевидцев ДТП, а также граждан, владеющих информацией о водителе, покинувшим место происшествия, просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25.