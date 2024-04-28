Парк Маяковского на несколько дней превратился в поле битвы с клещами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбуржцам, полюбившим часы досуга проводить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского, несколько дней рекомендуется делать это в других местах. Популярное место отдыха обрабатывают от клещей, со всеми вытекающими временными неудобствами.Сегодня, 2 мая, в первой половине дня по аллеям ЦПКиО ходили люди в защитной спецодежде и обрабатывали газоны и кусты ядовитым для опасного насекомого веществом. Но отрава эта достаточно сильная, чтобы не рисковать здоровьем посетителей и их питомцев, которых многие берут с собой на прогулки по парку. Поэтому в парке на время обработки гулять запретили, пройти по нему можно было только «транзитно» — чтобы сократить путь до какого-то другого места назначения. И хоть сейчас парк Маяковского снова открыт, посетителей предупреждают не ходить по газонам, не трогать растения и не выгуливать собак. Маленьких детей с собой лучше тоже в парк пока не приводить.Такой особые режим посещения Парка Маяковского продолжится ещё два дня. Но уже в воскресенье потенциальные риски останутся позади, а клещи будут считаться побеждёнными (по крайней мере, до следующе плановой акарецидной обработки).