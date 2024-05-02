В Екатеринбурге начали включать фонтаны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С первого дня мая заработали первые фонтаны в Екатеринбурге, пока только четыре. В течение месяца должны начать функционировать и все остальные.С 1 мая заработали екатеринбургские фонтаны на бульваре Архитектора Малахова (ботанический район), фонтан в сквере возле Театра оперы и балета, фонтан у памятника Александра Попова и «Каменный цветок» через дорогу от него, на площади Труда. Планируется, что к 15 мая будут включены ещё три из восьми фонтанов, находящихся на городском балансе — на улице Вайнера, возле комплекса «Чёрный тюльпан» и фонтан с каменным шаром напротив Театра драмы. О датах подключения остальных фонтанов (а их в Екатеринбурге ещё с десяток) говорить сложно — это зависит от собственников данных объектов, установленных различными компаниями.Как сообщает подробности официальный портал Екатеринбург.РФ, запуск каждого фонтана связан с объёмной подготовительной работой. Фонтаны расконсервируют, чистят, проверяют всю конструкцию и делают пробные включения. Подключением и настройкой городских фонтанов занимается МБУ «ВОИС».