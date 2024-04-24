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Из Верх-Исетского пруда выловили человеческий скелет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из Верх-Исетского пруда выловили скелет человека. Его обнаружили в воде вчера вечером. По данным URA.RU, он находился в воде около года.
Как сообщает информационное агентства, ссылаясь на свой осведомлённый источник, скелетированные останки, найденные у пирса, принадлежат взрослому человеку. Предположительно, это мужчина. Внешних повреждений на скелете не видно.
Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области официальных комментариев по этому поводу пока не давали.
Как сообщает информационное агентства, ссылаясь на свой осведомлённый источник, скелетированные останки, найденные у пирса, принадлежат взрослому человеку. Предположительно, это мужчина. Внешних повреждений на скелете не видно.
Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области официальных комментариев по этому поводу пока не давали.
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