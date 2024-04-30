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В Ельцин Центре продолжится цикл лекций про лес
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Природные территории, и в первую очередь — леса, — тема для екатеринбуржцев особенно важная и даже больная. Не даром каждый «гениальный» проект дороги через лес, строительства в лесу «дико необходимого» объекта или даже просто «благоустройства» лесной территории горожане встречают «в штыки». И не зря именно в Екатеринбурге лекции про лес собирают немало слушателей.
Цикл лекций «Идите лесом!» запущен был в Ельцин Центре. Две «лесные» встречи уже позади, на подходе — третья. Её автор — научный сотрудник лаборатории лесовосстановления, защиты леса и лесопользования Ботанического сада УрО РАН Мирина Яковлева. С собравшимися она поговорит о современных проблемах науки о лесных сообществах, расскажет о сложной взаимосвязи между компонентами леса, о разнообразии лесов и их значении. Основой лекции послужили научные исследования коллектива Ботанического сада УрО РАН.
Лекция Марины Яковлевой «Лес как растительное сообщество» запланирована на вторничный вечер, 7 мая. Начнётся она в семь часов вечера, а продлится (с учётом общения лектора с залом) около двух часов. Вход в медиазал будет свободным, но необходима регистрация на официальном сайте Ельцин Центра.
Цикл лекций «Идите лесом!» запущен был в Ельцин Центре. Две «лесные» встречи уже позади, на подходе — третья. Её автор — научный сотрудник лаборатории лесовосстановления, защиты леса и лесопользования Ботанического сада УрО РАН Мирина Яковлева. С собравшимися она поговорит о современных проблемах науки о лесных сообществах, расскажет о сложной взаимосвязи между компонентами леса, о разнообразии лесов и их значении. Основой лекции послужили научные исследования коллектива Ботанического сада УрО РАН.
Лекция Марины Яковлевой «Лес как растительное сообщество» запланирована на вторничный вечер, 7 мая. Начнётся она в семь часов вечера, а продлится (с учётом общения лектора с залом) около двух часов. Вход в медиазал будет свободным, но необходима регистрация на официальном сайте Ельцин Центра.
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