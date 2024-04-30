Возрастное ограничение 18+
Свердловскую область назвали одним из самых активных участников голосования за благоустройство парков
Фото: Вечерние ведомости
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе доклада об итогах голосования за объекты благоустройства в следующем году назвал Свердловскую область одним из самых активных участников.
Всего в этом году за финансирование на благоустройство боролось порядка 5,4 тысячи объектов из 1,5 тысячи муниципалитетов. За них отдали свои голоса 17,2 миллиона граждан – на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
«Самыми активными стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской области, Ямало-Немецкого автономного округа и Республики Башкортостан»,
– сказал Марат Хуснуллин.
Всего в этом году за финансирование на благоустройство боролось порядка 5,4 тысячи объектов из 1,5 тысячи муниципалитетов. За них отдали свои голоса 17,2 миллиона граждан – на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
У жителей Свердловской области остался один день на голосование за благоустройство парков
30 апреля 2024
30 апреля 2024
Осталось два дня до завершения голосования за благоустройство екатеринбургских парков
28 апреля 2024
28 апреля 2024
Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев за низкую активность на голосовании за благоустройство парков
25 апреля 2024
25 апреля 2024