Свердловскую область назвали одним из самых активных участников голосования за благоустройство парков





– сказал Марат Хуснуллин. «Самыми активными стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской области, Ямало-Немецкого автономного округа и Республики Башкортостан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе доклада об итогах голосования за объекты благоустройства в следующем году назвал Свердловскую область одним из самых активных участников.Всего в этом году за финансирование на благоустройство боролось порядка 5,4 тысячи объектов из 1,5 тысячи муниципалитетов. За них отдали свои голоса 17,2 миллиона граждан – на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.