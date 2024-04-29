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Свердловские суды защитили красноуральского водителя от несправедливых взысканий

19.04 Четверг, 2 мая 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сперва Красноуральский городской суд, а затем и Свердловский областной суд оказались на стороне уральца, которого несправедливо обвинили в серьёзном нарушении правил дорожного движения. По решению двух судов ему выплатят компенсацию из госказны.

В один из августовских дней 2023 житель Красноуральска действительно нарушил ПДД, не пристегнувшись ремнём безопасности в машине, за рулём которой он находился. Но остановившим его сотрудникам ГИБДД показалось этого недостаточным, и они начали приписывать водиле ещё и езду в пьяном виде. Им так хотелось навесить на красноуральца это более серьёзное нарушение, что они даже проигнорировали «нулевые» показатели алкотестера. Водителя от управления транспортным средством отстранили, машину эвакуатором отогнали на спецстоянку, за что платить пришлось самой жертве инспекторской придирчивости.

Красноуралец не стал спускать такую несправедливость и не поленился отправиться в поход по медицинским учреждениям для прохождения независимых анализов. А когда все тесты и анализы показали, что в организме его нет ни следа опьяняющих или дурманящих веществ, мужчина подал иск в Красноуральский городской суд. Он просил взыскать с ОМВД России «Красноуральский», МВД РФ убытки в размере 5 тысяч рублей, которые пошли на уплату эвакуатора, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, расходы на услуги представителя (14 500 рублей) и почтовые расходы (300 рублей).

Судья его требования удовлетворил, лишь снизив сумму компенсации морального вреда до 15 тысяч рублей. А теперь стало известно, что и Свердловский областной суд, где ответчик пытался обжаловать выше указанное решение, встал на сторону истца, оставив вердикт красноуральского судьи без изменений. Таким образом, из казны Российской Федерации в пользу несправедливо обвинённого уральца будет взыскано около 60 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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