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На депутата гордумы Нижнего Тагила составили протокол за организацию несанкционированного митинга
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Депутата гордумы Нижнего Тагила от «Единой России» Римму Ильину обвинили в организации несанкционированного публичного мероприятия – массового схода граждан в поселке Ленёвка 16 марта. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Tagilcity.ru со ссылкой на собственный источник.
В поселке Ленёвка 16 марта собралось около 100 человек, чтобы выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале. Ранее stagila.ru сообщало, что всего ООО «Тагильский щебень» получило у областного Минприроды разрешение на вырубку 147 га леса.
Как пишет Tagilcity, митингующих могли подвозить на место акции на автобусе. Издание предполагает, что протест может лоббировать ЕВРАЗ, чей санаторий «Ленёвка» находится неподалёку от планируемого места добычи щебня. Депутат гордумы Нижнего Тагила Римма Ильина является директором этого санатория.
Римма Ильина избралась депутатом гордумы Нижнего Тагила в сентябре 2022 года от одномандатного округа №25. Как и все остальные 24 депутата нижнетагильской думы, она представляет партию «Единая Россия».
В поселке Ленёвка 16 марта собралось около 100 человек, чтобы выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале. Ранее stagila.ru сообщало, что всего ООО «Тагильский щебень» получило у областного Минприроды разрешение на вырубку 147 га леса.
Как пишет Tagilcity, митингующих могли подвозить на место акции на автобусе. Издание предполагает, что протест может лоббировать ЕВРАЗ, чей санаторий «Ленёвка» находится неподалёку от планируемого места добычи щебня. Депутат гордумы Нижнего Тагила Римма Ильина является директором этого санатория.
Римма Ильина избралась депутатом гордумы Нижнего Тагила в сентябре 2022 года от одномандатного округа №25. Как и все остальные 24 депутата нижнетагильской думы, она представляет партию «Единая Россия».
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