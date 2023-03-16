Бывшего мэра Екатеринбурга арестовали за чужой пост в соцсети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ленинском районном суде Екатеринбурга закончилось заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Известного политика и общественного деятеля судья Владимир Ушаков решил наказать арестом на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики.Вина Ройзмана* заключается в том, что в одном из видеороликов размещённых на странице с его именем в соцсети «ВК» на короткое время в кадр попадает значок Фонда по борьбе с коррупцией**. Осенью 2019-го года ФБК** был объявлен Минюстом РФ иноагентом, а летом следующего года был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению Мосгорсуда. И хоть иноагентом официально быть перестал — в силу ликвидации — «экстремистской организацией» быть, как видим, не перестал.Евгения Ройзмана* сегодня задержали полицейские и доставили его в суд. Процесс, как стало известно, был инициирован по доносу, который был написан 7-го ноября 2022-го года. Судили задержанного по административной статье 20.3 («пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Сам осуждённый до оглашения вердикта успел сообщить журналистам, что не имеет отношения к странице в «ВК», которая фигурирует в деле, и никаких видеороликов на неё не постил.*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов** Признан экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России, организация ликвидирована