Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фёдор Крашенинников* опубликовал в своём телеграм-канале скан официального документа, согласно которому в его отношении прекращается уголовное преследование. Известного уральского политолога обвиняли в клевете на ветерана Великой отечественной войны.Уголовное дело против Крашенинникова возбудили в июле 2021-го года по статье 128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации («клевета, совершённая с использованием сети Интернет). Причиной стала якобы имевшиеся в одном из текстов телеграм-канала политолога клеветнические утверждения в адрес 94-летнего Игната Артёменко (того же самого, которого «оклеветал» на крупный штраф Алексей Навальный). Накануне известия о возбуждении уголовного дела Фёдор Крашенинников уехал в одно из прибалтийских государств, где и пребывает до сих пор.Нынешнее постановление за подписью дознавателя екатеринбургского УМВД Екатерины Дерновой гласит, что причастность Крашенинникова* к совершённому преступлению не установлена. Уголовное преследование против него прекращается, но продолжается «в отношении неустановленного лица».В 2020-м году Фёдор Крашенинников отсидел 7 суток за оскорбление власти (а конкретнее — судей) в соцсетях. После отъезда из России он сообщал, что не имея возможности влиять на него напрямую, представители силовых структур оказывают давление на его родителей — их вызывали в полицию в качестве свидетелей по делу о клевете (которой, как теперь документально признано, не было).