Арестованная «за Димона» екатеринбургская журналистка объявила голодовку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во время вчерашнего суда екатеринбургская журналистка Елена Шукаева предупредила, что в случае, если судья вынесет решение о лишении её свободы, она объявит голодовку. И слово своё сдержала.Сегодня стало известно, что Елена Шукаева, арестованная на 14 суток за размещение в соцсетях ссылки на видеоролик «Он вам не Димон», действительно объявила голодовку. «Это протест против произвола полиции», — приводит слова женщины интернет-издание RusNews.Меж тем, в центр Екатеринбурга в защиту Шукаевой вышла ещё одна женщина. Она провела пикет, показывая прохожим самодельный плакат с надписью «Был бы человек, а статья найдётся». Интересующимся пикетчица поясняла, что на проведение этой акции её толкнул именно арест Шукаевой, который она считает несправедливым.Напомним, что ранее Елену Шукаеву екатеринбургские суды "завалили" штрафами за дискредитацию армии РФ, в общей сложности обязав женщину выплатить 200 тысяч рублей за выраженное ею личное мнение о действиях российских властей в сопредельном государстве.