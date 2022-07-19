В центр Екатеринбурга с плакатом против нового гомофобного закона вышла девушка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Вайнера в Екатеринбурге проходит одиночный пикет: девушка стоит с плакатом, на котором написано: «Ни один закон не запретит мне любить». Таким образом она выражает протест против нового закона.Несколько дней назад закон внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ группа депутатов от КПРФ и «Справедливой России», а сварганен он был наспех после заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, сделанного им 8-го июля: «С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей».Согласно внесенному законопроекту, на территории Российской Федерации должен действовать запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сейчас же действует закон, который касается только пропаганды таких отношений среди несовершеннолетних.