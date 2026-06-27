Жители Екатеринбурга тратят на просмотр товаров в интернете в среднем 25 минут в день

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Почти каждый второй житель Екатеринбурга ежедневно листает ленты с товарами и объявлениями на шопинг-платформах. В среднем на такой «дримскроллинг» у горожан уходит 25 минут в день, следует из исследования аналитиков Авито.По данным компании, каждый день товары и объявления просматривают 46% опрошенных екатеринбуржцев. При этом 31% делают это по несколько раз в день. Чаще всего шопинг-платформы листают женщины и молодые люди в возрасте 18–24 лет. Ещё 37% заходят туда хотя бы раз в неделю.Большинство респондентов — 67% — проводят за просмотром товаров до 20 минут. Ещё 9% листают ленту от 20 до 30 минут, 19% — от получаса до часа, а 5% могут задержаться на платформах больше чем на час.Чаще всего екатеринбуржцы заходят на такие сервисы в свободную минуту: так ответили 34% участников опроса. Ещё 33% делают это во время перерывов в течение дня, 25% — перед сном. Некоторые совмещают просмотр товаров с другими занятиями: 15% листают ленты во время фильма или сериала, 13% — во время еды.Главная причина такого просмотра — поиск конкретной вещи среди множества предложений. Так ответили 48% опрошенных. Ещё 22% ищут идеи для будущих покупок, 17% сравнивают цены с офлайн-магазинами, а 12% просто коротают время.Интересы у мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще всего смотрят одежду и обувь, товары для дома, косметику и парфюмерию. Мужчины чаще интересуются электроникой. Кроме того, они чаще женщин просматривают объявления с коллекционными и необычными вещами, а также готовым бизнесом и франшизами. Среди молодёжи 18–24 лет особенно заметен интерес к винтажу, антиквариату и предложениям для предпринимателей.Дримскроллинг влияет и на режим сна. Семь из десяти опрошенных признались, что хотя бы раз откладывали сон из-за просмотра товаров. Из них 27% делают это периодически, 15% — достаточно часто. Чаще остальных так отвечали женщины и молодёжь 18–24 лет. При этом 4% респондентов, наоборот, отметили, что просмотр шопинг-платформ помогает им уснуть.Также 80% участников опроса признались, что могут совершить спонтанную покупку, если во время просмотра ленты им случайно попадётся понравившаяся вещь. В среднем в такой ситуации жители Екатеринбурга готовы потратить 2,9 тысячи рублей. 36% ограничились бы суммой до 1 тысячи рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+