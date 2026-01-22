Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга осуждена за организацию системы незаконного пребывания иностранцев в России. Чкаловский районный суд признал женщину виновной в деятельности организованной группы, действовавшей более двух лет.С осени 2021 года по конец 2023 года преступная схема обеспечивала нелегальное пребывание иностранцев в России. Обвиняемая, по версии следствия, выполняла поручения сообщников, предоставив свою квартиру для массовой фиктивной регистрации мигрантов. За это она получала денежное вознаграждение. Всего группой было поставлено на учёт не менее 54 иностранных граждан, чье пребывание в РФ не было легализовано надлежащим образом.На суде подсудимая полностью признала вину и пошла на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение. Суд квалифицировал её действия по статье об организации незаконной миграции. В качестве наказания женщине назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора её взяли под стражу прямо в зале суда.Осужденная и сторона обвинения вправе обжаловать решение в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+