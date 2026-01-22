В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На Урале разыскивается новый дом для редкой собаки породы ксолоитцкуинтли. Четырехлетнего пса по кличке Ацтек ждёт печальная участь, если ему не помогут до воскресенья. Как сообщают зоозащитники, после 1 февраля 2026 года «мексиканский» пёс рискует оказаться на улице, где он может погибнуть от холода.История Ацтека печальна: прежние хозяева приобрели его для разведения, но совершенно забросили. Пёс жил на улице, был истощён и лишён элементарного ухода. Пребывание на Урале в уличных условиях для Ацтека тем более губительна, что у него совсем нет «шубы», ведь ксолоитцкуинтли — бесшерстная порода.Сейчас собака, которой не исполнилось ещё и четыре года, находится в Челябинске, на временной передержке. Добровольцы спешно ищут для Ацтека постоянное жильё и любящих друзей. Они даже готовы организовать его транспортировку не только по Челябинску, но и в Екатеринбург.Предложения по пристрою Ацтека можно задать по телефону 8950-195-95-95. Мероприятие для возрастной категории 18+