Возрастное ограничение 18+
В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
Фото: фонд «ЗооЗащита» / vk.com/zoozahita
На Урале разыскивается новый дом для редкой собаки породы ксолоитцкуинтли. Четырехлетнего пса по кличке Ацтек ждёт печальная участь, если ему не помогут до воскресенья. Как сообщают зоозащитники, после 1 февраля 2026 года «мексиканский» пёс рискует оказаться на улице, где он может погибнуть от холода.
История Ацтека печальна: прежние хозяева приобрели его для разведения, но совершенно забросили. Пёс жил на улице, был истощён и лишён элементарного ухода. Пребывание на Урале в уличных условиях для Ацтека тем более губительна, что у него совсем нет «шубы», ведь ксолоитцкуинтли — бесшерстная порода.
Сейчас собака, которой не исполнилось ещё и четыре года, находится в Челябинске, на временной передержке. Добровольцы спешно ищут для Ацтека постоянное жильё и любящих друзей. Они даже готовы организовать его транспортировку не только по Челябинску, но и в Екатеринбург.
Предложения по пристрою Ацтека можно задать по телефону 8950-195-95-95. Мероприятие для возрастной категории 18+
История Ацтека печальна: прежние хозяева приобрели его для разведения, но совершенно забросили. Пёс жил на улице, был истощён и лишён элементарного ухода. Пребывание на Урале в уличных условиях для Ацтека тем более губительна, что у него совсем нет «шубы», ведь ксолоитцкуинтли — бесшерстная порода.
Сейчас собака, которой не исполнилось ещё и четыре года, находится в Челябинске, на временной передержке. Добровольцы спешно ищут для Ацтека постоянное жильё и любящих друзей. Они даже готовы организовать его транспортировку не только по Челябинску, но и в Екатеринбург.
Предложения по пристрою Ацтека можно задать по телефону 8950-195-95-95. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
21 января 2026
21 января 2026
В Екатеринбурге прооперировали девушку с редкой врождённой патологией – кистой урахуса
21 января 2026
21 января 2026