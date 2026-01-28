Возрастное ограничение 18+
Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев
На 267-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», вблизи Бисерти, насмерть сбили двух человек. О трагедии сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и сбил двух женщин, 1972 и 1953 годов рождения, которые помогали водителю Chevrolet, съехавшему в кювет, вытащить машину обратно на дорогу. От полученных травм они скончались на месте.
«На месте работают экстренные службы, следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции детально устанавливают все обстоятельства происшествия»,
– сказали в областном УГИБДД.
