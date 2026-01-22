Возрастное ограничение 18+
Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
Кадр из видео: «Четвёртый канал»
Жительнице Серова, которая 21 января погасила пламя Вечного огня, положив на него венок, предъявили обвинение. Ей вменяют вину по части 3 статьи 354.1 УК РФ – «Осквернение символа воинской славы».
Об этом сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. Ранее он рассказывал, что женщина наблюдается в психиатрической больнице.
Напомним, 63-летняя женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила на Вечный огонь, загасив пламя, после чего ушла, как ни в чём не бывало. Мотивы до сих пор неизвестны.
«За совершение этого преступления женщине грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы»,
– сказал Горелых.
