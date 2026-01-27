Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС





– отметили в МЧС. «В обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшие сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, половина из них — в жилом секторе, два из которых имели трагический исход.Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, один из таких пожаров произошёл в селе Большое Трифоново, где сгорел частный дом. Во время разборки сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело хозяина. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. На тушение выезжало 17 специалистов МЧС и четыре единицы техники.Второй пожар со смертельным исходом зарегистрировали в Каменске-Уральском. Там горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. В ходе тушения спасатели обнаружили хозяина жилища без признаков жизни. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 16 специалистов и шесть единиц техники.Причины пожаров устанавливают дознаватели.Мероприятие для возрастной категории 18+