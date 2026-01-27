Возрастное ограничение 18+
Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, половина из них — в жилом секторе, два из которых имели трагический исход.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, один из таких пожаров произошёл в селе Большое Трифоново, где сгорел частный дом. Во время разборки сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело хозяина. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. На тушение выезжало 17 специалистов МЧС и четыре единицы техники.
Второй пожар со смертельным исходом зарегистрировали в Каменске-Уральском. Там горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. В ходе тушения спасатели обнаружили хозяина жилища без признаков жизни. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 16 специалистов и шесть единиц техники.
Причины пожаров устанавливают дознаватели.
«В обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании»,
– отметили в МЧС.
