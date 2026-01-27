Возрастное ограничение 18+
В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Госавтоинспекция Екатеринбурга отчиталась об итогах своей работы в рамках ежегодного профилактического мероприятия «Горка», цель которого предотвратить ДТП с детьми в зимний период.
Так, с 1 по 31 декабря 2025 года госавтоинспекторы «поймали» на нарушении ПДД 74 несовершеннолетних, а также выявили 156 случаев нарушений правил перевозки детей и ликвидировали две опасные горки, которым посвящено название акции.
Кроме того, за месяц сотрудники ГИБДД посетили более 200 школ, чтобы поговорить о дорожной безопасности с детьми, и более 23 собраний с их родителями. Ещё пять бесед специалисты провели во дворах.
В Госавтоинспекции напоминают, что безопасность детей – это общая задача.
«Родителям необходимо контролировать места зимних игр, а водителям – быть предельно внимательными вблизи жилых зон и спусков»,
– сказали в ГИБДД.
