Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны

Свердловской транспортной прокуратурой подведены итоги проверки серьёзного инцидента на железной дороге. Расследование касалось факта схода гружёных цистерн, который произошёл 23 ноября 2025 года в Екатеринбурге.Чрезвычайное происшествие случилось на станции необщего пользования «Восточная», принадлежащей АО «Уралпромжелдортранс». В ходе инцидента с пути сошли пять цистерн, заполненных бензином. К счастью, разлива легковоспламеняющегося груза удалось избежать, что предотвратило масштабную катастрофу.Проверка надзорного ведомства выявила прямые причины произошедшего. Установлено, что сход вагонов стал следствием нарушения правил технической эксплуатации. Должностные лица предприятия-владельца пути не обеспечили должный уровень безопасности движения.По фактам выявленных нарушений транспортный прокурор внёс руководителю организации представление. Требования прокуратуры были выполнены в полном объёме, и трое сотрудников понесли дисциплинарную ответственность. Кроме того, по инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Мероприятие для возрастной категории 18+