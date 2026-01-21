Возрастное ограничение 18+
Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловской транспортной прокуратурой подведены итоги проверки серьёзного инцидента на железной дороге. Расследование касалось факта схода гружёных цистерн, который произошёл 23 ноября 2025 года в Екатеринбурге.
Чрезвычайное происшествие случилось на станции необщего пользования «Восточная», принадлежащей АО «Уралпромжелдортранс». В ходе инцидента с пути сошли пять цистерн, заполненных бензином. К счастью, разлива легковоспламеняющегося груза удалось избежать, что предотвратило масштабную катастрофу.
Проверка надзорного ведомства выявила прямые причины произошедшего. Установлено, что сход вагонов стал следствием нарушения правил технической эксплуатации. Должностные лица предприятия-владельца пути не обеспечили должный уровень безопасности движения.
По фактам выявленных нарушений транспортный прокурор внёс руководителю организации представление. Требования прокуратуры были выполнены в полном объёме, и трое сотрудников понесли дисциплинарную ответственность. Кроме того, по инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
