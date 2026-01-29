Под Первоуральском столкнулись два грузовика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие парализовало часть федеральной трассы под Первоуральском. Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на дороге между двумя крупными городами — Пермью и Екатеринбургом.Как сообщают в областной Госавтоинспекции, грузовики столкнулись сегодня, 30 января, около 15.40 на 327-м километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». По предварительной информации, в результате аварии никто из людей не пострадал. Но оба транспортных средства получили механические повреждения.Инцидент привел к существенным затруднениям в движении в сторону Перми, образовав затор на оживлённой магистрали. Для оперативного решения проблемы сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение, перенаправив потоки машин.На данный момент движение на данном участке трассы полностью восстановлено и идёт в штатном режиме. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые проводят все необходимые процессуальные действия. Их цель — установить точные обстоятельства и причины случившегося столкновения. Мероприятие для возрастной категории 18+