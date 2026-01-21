Возрастное ограничение 18+

Уктус не станут застраивать таунхаусами

19.40 Пятница, 30 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новые правила землепользования Екатеринбурга поставили крест на давних планах застроить жилой район Уктуса таунхаусами. Утверждённая редакция ПЗЗ перевела участок площадью около пяти гектаров западнее перекрёстка улиц Караванной и Герцена из жилой зоны в территорию общего пользования. Это решение окончательно запретило любое жилищное строительство на данной земле.

Как напоминает интернет-издание «Квадратный метр», ранее на указанном участке почти десять лет планировалось возведение целого посёлка таунхаусов под названием «Русская усадьба». Проект неоднократно менялся, сокращаясь с первоначальных 11,78 гектаров. В последней версии под застройку отводилось всего 2,7 гектара для пяти таунхаусов. Интересно, что проект даже успешно прошёл общественные обсуждения без замечаний горожан. Однако в итоге под жилую блокированную застройку была утверждена лишь узкая полоса вдоль улицы Герцена. Теперь и прилегающая территория, отмеченная на картах красным, полностью выведена из жилого фонда: муниципалитет принял решение сохранить лесополосу между улицей Караванной и садовым товариществом «Наука и техника».

Эксперты «Квадратного метра» отмечают, что это не единственный замороженный проект таунхаусов на Уктусе. Через дорогу от бывшей «Русской усадьбы» заброшена стройка такого же посёлка от компании «Платина». Перспективы другого проекта — квартала «Резиденции Уктус Парк» на месте спортивной базы — теперь также вызывают вопросы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
