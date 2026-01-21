Уктус не станут застраивать таунхаусами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Новые правила землепользования Екатеринбурга поставили крест на давних планах застроить жилой район Уктуса таунхаусами. Утверждённая редакция ПЗЗ перевела участок площадью около пяти гектаров западнее перекрёстка улиц Караванной и Герцена из жилой зоны в территорию общего пользования. Это решение окончательно запретило любое жилищное строительство на данной земле.Как напоминает интернет-издание «Квадратный метр», ранее на указанном участке почти десять лет планировалось возведение целого посёлка таунхаусов под названием «Русская усадьба». Проект неоднократно менялся, сокращаясь с первоначальных 11,78 гектаров. В последней версии под застройку отводилось всего 2,7 гектара для пяти таунхаусов. Интересно, что проект даже успешно прошёл общественные обсуждения без замечаний горожан. Однако в итоге под жилую блокированную застройку была утверждена лишь узкая полоса вдоль улицы Герцена. Теперь и прилегающая территория, отмеченная на картах красным, полностью выведена из жилого фонда: муниципалитет принял решение сохранить лесополосу между улицей Караванной и садовым товариществом «Наука и техника».Эксперты «Квадратного метра» отмечают, что это не единственный замороженный проект таунхаусов на Уктусе. Через дорогу от бывшей «Русской усадьбы» заброшена стройка такого же посёлка от компании «Платина». Перспективы другого проекта — квартала «Резиденции Уктус Парк» на месте спортивной базы — теперь также вызывают вопросы. Мероприятие для возрастной категории 18+