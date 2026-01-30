Возрастное ограничение 18+

СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице

14.30 Суббота, 31 января 2026
Кадр из видео: «Четвёртый канал»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге воспитатели детского сада вновь забыли ребёнка на улице. На этот раз это произошло на Уктусе.

По данным «Четвёртого канала», девочку, которой на вид около года, заметили прохожие около детского сада на Рощинской, 28, после чего вернули в группу.

Официально инцидент ещё не комментировали.

Напомним, накануне в Академическом районе произошла похожая история, и ещё ранее другой воспитанник «сбежал» из садика и самостоятельно добрался до дома, где его нашли соседи.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
30 января 2026
СМИ сообщают о смерти 12-летнего ребёнка под окнами екатеринбургской многоэтажке
27 января 2026
В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
30 января 2026
В Екатеринбурге во дворе дома на ЖБИ внезапно умер человек
28 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
16:54 Улегшегося пьяным возле «Вечного огня» екатеринбуржца поместили в СИЗО
15:54 Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком
15:25 СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
15:11 В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
14:40 В Заречном пройдут слушания по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС
13:34 В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
13:21 Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году
12:38 В Кольцово остановили пассажира с 30 килограммами свадебной посуды
12:12 В Екатеринбурге до лета продлили сроки перекрытия на Комсомольской
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
16:54 Улегшегося пьяным возле «Вечного огня» екатеринбуржца поместили в СИЗО
15:54 Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком
15:25 СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
15:11 В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
14:40 В Заречном пройдут слушания по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС
13:34 В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
13:21 Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году
12:38 В Кольцово остановили пассажира с 30 килограммами свадебной посуды
12:12 В Екатеринбурге до лета продлили сроки перекрытия на Комсомольской
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK