СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
Кадр из видео: «Четвёртый канал»
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге воспитатели детского сада вновь забыли ребёнка на улице. На этот раз это произошло на Уктусе.
По данным «Четвёртого канала», девочку, которой на вид около года, заметили прохожие около детского сада на Рощинской, 28, после чего вернули в группу.
Официально инцидент ещё не комментировали.
Напомним, накануне в Академическом районе произошла похожая история, и ещё ранее другой воспитанник «сбежал» из садика и самостоятельно добрался до дома, где его нашли соседи.
