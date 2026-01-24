Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург съедутся лучшие молодые дзюдоисты страны
Фото: Выбор сильных в Свердловской области
С 28 по 31 января в Екатеринбурге пройдет Fonbet Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир примет Дворец дзюдо на проспекте Академика Сахарова.
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов 2006–2008 годов рождения из 73 регионов России. На татами также выйдут финалисты всероссийских турниров и Спартакиады молодежи 2025 года.
Свердловскую область на турнире представят более 40 дзюдоистов – 26 юниоров и 20 юниорок, рассказали в региональной Федерации дзюдо.
Гостями соревнований станут двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Михаил Игольников, а также трехкратный чемпион России и двукратный призер чемпионатов Европы Валерий Ендовицкий. Оба спортсмена выступают параллельным зачетом за Свердловскую область и Краснодарский край.
Соревнования стартуют 28 января, указано, что посетить их может любой желающий.
Призовой фонд первенства превысит 3 млн рублей. Победители получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч.
Напомним, в октябре 2025 года Екатеринбург уже принимал Fonbet Чемпионат России по дзюдо. Тогда свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, шесть из которых золотые, и заняли первое место в медальном зачете. Мероприятие для возрастной категории 18+
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов 2006–2008 годов рождения из 73 регионов России. На татами также выйдут финалисты всероссийских турниров и Спартакиады молодежи 2025 года.
Свердловскую область на турнире представят более 40 дзюдоистов – 26 юниоров и 20 юниорок, рассказали в региональной Федерации дзюдо.
Гостями соревнований станут двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Михаил Игольников, а также трехкратный чемпион России и двукратный призер чемпионатов Европы Валерий Ендовицкий. Оба спортсмена выступают параллельным зачетом за Свердловскую область и Краснодарский край.
Соревнования стартуют 28 января, указано, что посетить их может любой желающий.
Призовой фонд первенства превысит 3 млн рублей. Победители получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч.
Напомним, в октябре 2025 года Екатеринбург уже принимал Fonbet Чемпионат России по дзюдо. Тогда свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, шесть из которых золотые, и заняли первое место в медальном зачете. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме подростки со всей области вышли на ковёр: в городе стартовало первенство по самбо
24 января 2026
24 января 2026