В Екатеринбург съедутся лучшие молодые дзюдоисты страны

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 28 по 31 января в Екатеринбурге пройдет Fonbet Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир примет Дворец дзюдо на проспекте Академика Сахарова.В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов 2006–2008 годов рождения из 73 регионов России. На татами также выйдут финалисты всероссийских турниров и Спартакиады молодежи 2025 года.Свердловскую область на турнире представят более 40 дзюдоистов – 26 юниоров и 20 юниорок, рассказали в региональной Федерации дзюдо.Гостями соревнований станут двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Михаил Игольников, а также трехкратный чемпион России и двукратный призер чемпионатов Европы Валерий Ендовицкий. Оба спортсмена выступают параллельным зачетом за Свердловскую область и Краснодарский край.Соревнования стартуют 28 января, указано, что посетить их может любой желающий.Призовой фонд первенства превысит 3 млн рублей. Победители получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч.Напомним, в октябре 2025 года Екатеринбург уже принимал Fonbet Чемпионат России по дзюдо. Тогда свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, шесть из которых золотые, и заняли первое место в медальном зачете. Мероприятие для возрастной категории 18+