Екатеринбург принял первенство России по дзюдо
Кадр из видео: «Выбор сильных» Свердловская область
В Екатеринбурге стартовало первенство России по дзюдо. Турнир проводят во Дворце Дзюдо. На соревнования прибыло 560 юниоров и юниорок из 61 региона страны. Организатором встречи стала Федерация Дзюдо России. Мероприятие без возрастных ограничений.
Перспективы свердловских дзюдоистов, участвующих в первенстве, отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области и депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов.
Также он поблагодарил Федерацию дзюдо Свердловской области и родителей, которые помогли своим детям определиться с видом спорта и поддержали их, а также пожелал участникам ярких схваток без травм.
Добавим, что Алексей Свалов как координатор проекта был награжден Благодарственным письмом Федерации дзюдо России за вклад в развитие дзюдо в регионе. Напомним, в прошлом году дзюдо стало одним из направлений проекта «Выбор сильных», ранее известного как «За самбо».
С напутствием и пожеланиями перед началом турнира также выступили президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Соревнования продлятся четыре дня. Призовой фонд соревнований превышает три миллиона рублей. Обладатели первых мест получат по 100 тысяч рублей, серебряные медалисты по 50 тысяч рублей, а бронзовые — по 25 тысяч рублей.
