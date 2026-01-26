Екатеринбург принял первенство России по дзюдо

– сказал Свалов.

«В рамках реализации проекта "Выбор сильных" я увидел Свердловскую область с другой стороны. Тысячи ребят в секциях дзюдо ежедневно становятся сильнее и дисциплинированнее. Свердловские спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, прославляя нашу Родину»,