В Верхней Пышме подростки со всей области вышли на ковёр: в городе стартовало первенство по самбо

«Сегодня в зале 400 сильнейших спортсменов со всего региона. Вы приехали на соревнования, несмотря на сильные морозы. Это значит, что вы действительно любите и цените наш национальный вид спорта и готовы побеждать. Сегодня определятся спортсмены, которые будут представлять Свердловскую область на Первенстве Уральского федерального округа, которое пройдет в Кургане. Желаю каждому из вас показать красивую борьбу и получить максимум позитивных эмоций, а победителям – достойно представить команду региона на окружных соревнованиях», – отметил депутат свердловского парламента, координатор «Выбора сильных» Алексей Свалов.

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме началось первенство Свердловской области по самбо среди подростков 14–16 лет. Соревнования проходят во Дворце самбо и единоборств, на ковры вышли около 400 спортсменов со всего региона.Как отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, даже сильные морозы не помешали участникам приехать на турнир. По его словам, именно здесь определятся те, кто будет представлять область на первенстве УрФО в Кургане.Замглавы Верхней Пышмы по социальным вопросам Дмитрий Карпов признался, что самбо — его любимый вид спорта, и пожелал участникам верить в себя, много работать и слушать тренеров. Он добавил, что среди этих ребят вполне могут быть будущие чемпионы мира.Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев напомнил, что регион сейчас в числе лидеров: на недавнем первенстве России среди спортсменов до 24 лет сборная области заняла первое место. По его словам, задача нынешнего турнира — собрать сильную команду для окружных соревнований.Во время церемонии открытия также вручили удостоверения: Дмитрий Череватов получил удостоверение мастера спорта, а Владимир Мещерский — удостоверение судьи всероссийской категории. Мероприятие для возрастной категории 18+