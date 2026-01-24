В невьянской школе сделали зал для занятий самбо





– сказал Свалов. «Благодарю за всестороннюю поддержку и создание оптимальных условий для занятий самбо в Свердловской области»,





– отметил Чайников. «Невьянская школа самбо показывает высокие результаты на областных соревнованиях, Федерация самбо Невьянска заинтересована в развитии национального вида спорта, поэтому я уверен, что новый ковер будет востребован среди ребят»,

В невьянской школе №4 оборудовали зал для занятий самбо. В рамках проекта «Выбор сильных» отремонтировали спортивный зал и приобрели для учеников борцовский ковёр.Как рассказал координатор проекта в Свердловской области и депутат регионального законодательного собрания Алексей Свалов, с созданием условий для занятий самбо помогли Федерация самбо области, спортивный клуб «Родина» и клуб самбо УМГК.По словам председателя общественного совета при проекте «Выбор сильных» Валерия Чайникова, мало постелить ковёр – нужно создать условия для занятий, найти тренера и замотивировать детей.В последний раз спортсмены из Невьянского муниципального округа выступали на первенстве Свердловской области по самбо 24 января. В двух из десяти весовых категорий среди юношей первые места заняли невьянцы, рассказал исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.Сообщается, что в ближайшее время при поддержке «Выбора сильных» новые залы для занятий откроются в Верхней Пышме, Верх-Нейвинском, Кировграде и Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+