Возрастное ограничение 18+
В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Житель Туринска приговорён к лишению свободы за фатальное дорожно-транспортное происшествие. В той аварии лишился жизни второй участник ДТП, ехавший на мотоцикле.
Трагедия произошла вечером 12 июня 2025 года на перекрёстке автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда». Подъехав на автомобиле марки «Lada Largus» к нерегулируемому пересечению дорог, 55-летний водитель остановился, но затем проявил преступную небрежность. Он нарушил правила, не уступив дорогу мотоциклу при повороте налево с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения 34-летний мотоциклист, который управлял недавно приобретенным транспортом, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Суд установил, что мужчина был невнимателен к дорожной обстановке и пренебрёг требованиями знака «Уступите дорогу». Мужчина признан виновным по тяжкой статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Приговор вынес Туринский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинением.
Виновный полностью признал свою вину в ходе судебного заседания. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения с последующим запретом на управление транспортными средствами на тот же срок. Дополнительно с осужденного взыскано 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших, одним из которых является несовершеннолетний ребёнок погибшего.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
