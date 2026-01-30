Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
Фото: Владислав Постников
Главное управление МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильных морозах до -42°C и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в воскресенье, 1 февраля.
В связи с аномальными холодами спасатели призывают жителей региона при возможности отказываться от дальних поездок и оставаться дома.
Накануне мы публиковали прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС», который вчера был менее морозным, но сегодня синоптики его уточнили, также предупредив об аномальных холодах.
Так, по данным «Уральского гидрометцентра», завтра в Свердловской области ожидаются метели и снегопады. Температура воздуха ночью на юге ожидается в районе -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C, на севере -28…-23°C, на крайнем севере -37…-32°C, местами -42…-40°C. Днём немного теплее: на крайнем юго-западе до -9°C, на юге -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C, на севере -25…-20°C, на крайнем севере до -30°C. Ветер прогнозируется 4-9 м/сек с порывами местами до 14 м/сек ночью и 15-18 м/сек днём.
В Екатеринбурге в воскресенье ночью -17…-15°C, умеренный снег; днём -14…-12°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек. Мероприятие для возрастной категории 18+
В связи с аномальными холодами спасатели призывают жителей региона при возможности отказываться от дальних поездок и оставаться дома.
Накануне мы публиковали прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС», который вчера был менее морозным, но сегодня синоптики его уточнили, также предупредив об аномальных холодах.
Так, по данным «Уральского гидрометцентра», завтра в Свердловской области ожидаются метели и снегопады. Температура воздуха ночью на юге ожидается в районе -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C, на севере -28…-23°C, на крайнем севере -37…-32°C, местами -42…-40°C. Днём немного теплее: на крайнем юго-западе до -9°C, на юге -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C, на севере -25…-20°C, на крайнем севере до -30°C. Ветер прогнозируется 4-9 м/сек с порывами местами до 14 м/сек ночью и 15-18 м/сек днём.
В Екатеринбурге в воскресенье ночью -17…-15°C, умеренный снег; днём -14…-12°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
23 января 2026
23 января 2026