За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников
За одну неделю телефонные мошенники выманили у жителей Екатеринбурга более 24 миллионов рублей. В полиции призывают к бдительности.
Наиболее крупным стал случай, где женщина отдала аферистам 12 миллионов рублей многолетних накоплений. О нём мы писали ранее.
Ещё об одном заявили в отделении полиции №5 накануне, 30 января. Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, 66-летняя женщина отдала мошенникам 8 миллионов 856 тысяч рублей, поверив в легенду про утечку персональных данных в «Госуслугах». Началось всё со звонка от якобы «Почты России», а закончилось с разговорами с лжесотрудниками «Службы безопасности» и «Росфинмониторинга», которые убедили женщину отдать накопления курьеру.
Всего за неделю у екатеринбуржцев похитили 24 миллиона 363 тысячи рублей. В связи с этим сегодня и завтра, 31 января и 1 февраля, полицейские выходят в рейд, чтобы проводить беседы о мошенничестве с местными жителями.
Также граждан, имеющих пожилых родственников, призывают регулярно самостоятельно беседовать с ними, и всегда быть на связи с родными.
«Полицейские вновь вышли в жилой сектор города, чтобы обратиться к жителям. При беседе сотрудники полиции предупреждают горожан о необходимости быть бдительными и не переводить свои деньги аферистам ни под каким предлогом»,
– сказали в пресс-группе.
