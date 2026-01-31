Возрастное ограничение 18+

148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов

14.06 Суббота, 31 января 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева
За минувшие сутки в Свердловской области на фоне снегопадов зарегистрировали 148 ДТП. Сегодня в регионе продолжают фиксировать серьёзные аварии, в том числе с погибшими.

«Если 30 января в 148 ДТП в регионе обошлось без пострадавших, то уже за утро 31 января произошло 6 аварий с пострадавшими и погибшими»,

говорят в областном УГИБДД.


Водителей призывают выбирать осторожную манеру вождения, полностью исключающую опасные манёвры.

Сегодня ГИБДД уже сообщала о смертельном ДТП вблизи Бисерти, где водитель «ВАЗа» насмерть сбил двух женщин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
