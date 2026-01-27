Возрастное ограничение 18+
Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
Фото: Владислав Постников
Россельхознадзор на 180 дней приостановил регистрация свердловского производителя тушёнки «Продэкспорт» в ФГИС «ВетИС» из-за расхождения в сроках годности мясных консервов.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в транспортных ветеринарных сопроводительных документах было указано, что продукция произведена 12 августа 2024 года и имеет срок годности до 12 февраля 2027 года, но после инвентаризации сроки сдвинулись: дата выработки изменилась на 25 сентября 2024 года, а срок годности увеличился до 25 марта 2027 года.
«За этим фактом следует нарушение прослеживаемости товаров при их перемещении и переходе права собственности»,
– объяснили в ведомстве.
