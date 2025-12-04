Возрастное ограничение 18+

Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов

20.19 Среда, 10 декабря 2025
Фото: «Выбор сильных»
Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с чемпионами и призёрами международных соревнований по самбо и дзюдо. Торжественная церемония прошла во Дворце дзюдо в Екатеринбурге.

Отмечается, что 2025 год стал одним из самых успешных для уральского самбо: спортсмены завоевали 100 медалей на международных турнирах, в том числе 17 наград чемпионата мира. Губернатор вручил борцам и их наставникам почётные грамоты и благодарственные письма.

«Я хочу поздравить наших чемпионов – обладателей 17 медалей мирового уровня. В этом году медалей в три раза больше, чем в прошлом. Это заслуга спортсменов, их тренеров и родителей. А для Свердловской области и всей нашей страны – это повод для гордости», – заявил Денис Паслер.
Губернатор также отметил вклад Федерации самбо Свердловской области и бизнеса в создание условий для подготовки спортсменов.

Высокие результаты, отмечают организаторы встречи, стали возможны благодаря ежедневной работе тренеров и поддержке спортивных организаций. Награды получили наставники Клуба самбо УГМК и СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова.

Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов подчеркнул, что решение Международной федерации самбо от 4 декабря о возвращении российским атлетам права выступать под флагом и гимном усилило мотивацию спортсменов.

«Сегодняшняя встреча — это шанс искренне поблагодарить вас за поддержку и внимание к нашему виду спорта. С ней мы готовы каждый год добиваться еще больших результатов! Исполком Международной федерации самбо 4 декабря принял историческое решение, вернув российским спортсменам право выступать под своим флагом и гимном. Это решение подчеркивает растущую роль самбо в мировом спортивном сообществе и, конечно же, ещё больше мотивирует нас на то, чтобы добиваться успеха на международной арене, чтобы как можно чаще звучал наш гимн и развивался наш флаг», - отметил Шухрат Махмудов.

Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, депутат областного парламента Алексей Свалов отметил, что регион по праву считается кузницей спортивных кадров России, а уральские борцы стабильно входят в число сильнейших на международных турнирах.

«Наш регион по праву считается кузницей спортивных кадров России, а уральские самбисты — сильнейшими в стране и мире. Хочу сказать большое спасибо руководителям Федерации самбо и Федерации Дзюдо Свердловской области, руководству Клуба самбо УГМК и Спортивного клуба «Родина». Благодаря вашей работе Свердловская область ежегодно демонстрирует высокие спортивные результаты на соревнованиях всех уровней! Поздравляю всех с выдающимся успехами и желаю новых побед!», – сказал Алексей Свалов.

Поздравления спортсменам и тренерскому составу завершили церемонию.

Алиса Левина
