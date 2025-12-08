За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серовский районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина 49 лет от роду, ранее имевший судимость, признан виновным в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками.Следствием и судом было достоверно установлено, что в июле 2024 года серовчанин через Интернет заказал специальный набор химических реактивов. Эти реагенты содержали компоненты, необходимые для синтеза запрещённого вещества. Получив посылку, мужчина устроил нарколабораторию в собственной квартире, нарушив тем самым закон в части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Путём смешивания химических компонентов он изготовил синтетический наркотик. Изготовленное вещество являлось производным от N-метилэфедрона. Общая масса готового к личному употреблению наркотического средства превысила четыре грамма.Задержание наркопреступника произошло на объекте железнодорожного транспорта сотрудниками полиции. На суде Серовская транспортная прокуратура представила убедительные доказательства вины подсудимого. Изучив их и прочие материалы дела, судья назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца. Отбывать своё наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.