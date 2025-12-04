Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к лишению свободы приговорили 48-летнего местного жителя, который в январе 2017 года вместе со своим товарищем ограбил ювелирный магазин в Железнодорожном районе, похитив ценности на сумму 2,8 миллиона рублей.
Тогда в одного из сотрудников магазина выстрелили из огнестрельного пистолета, в результате чего он получил черепно-мозговую травму.
По данным прокуратуры Свердловской области, после нападения грабители скрылись в Самарской области. Одного из них удалось обнаружить только в июне 2024 года после получения данных из федеральной базы геномной информации. Генетический профиль обвиняемого совпал с тем, что был найден на месте преступления.
Соучастник, как стало известно, к моменту раскрытия преступления скончался в результате болезни.
Поэтому Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор только одному из участников ограбления, признав его виновным в разбойном нападении (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). В качестве наказания ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также суд взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Тогда в одного из сотрудников магазина выстрелили из огнестрельного пистолета, в результате чего он получил черепно-мозговую травму.
По данным прокуратуры Свердловской области, после нападения грабители скрылись в Самарской области. Одного из них удалось обнаружить только в июне 2024 года после получения данных из федеральной базы геномной информации. Генетический профиль обвиняемого совпал с тем, что был найден на месте преступления.
Соучастник, как стало известно, к моменту раскрытия преступления скончался в результате болезни.
Поэтому Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор только одному из участников ограбления, признав его виновным в разбойном нападении (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). В качестве наказания ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также суд взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
04 декабря 2025
04 декабря 2025
К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге
08 декабря 2025
08 декабря 2025