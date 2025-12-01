Возрастное ограничение 18+
Завершается приём заявок на свердловский фестиваль «Дорога безопасности»
Фото: ВК-группа областного фестиваля «Дорога безопасности» / vk.com/public198598371
Всего несколько дней остаётся до возможности отправить заявку на участие в творческом фестивале «Дорога безопасности». Он проводится в Свердловской области среди школьников от 7 до 14 лет.
Организаторы фестиваля — региональные Госавтоинспекции и Министерство образования. Участие в проекте принимают учащиеся свердловских образовательных организаций, реализующих адаптированные программы. Каждая школа может направить для участия до пяти своих представителей.
Юным творцам предлагается несколько интересных номинаций. В изобразительном искусстве выбрана тема «Дорожный патруль». Участники должны нарисовать мир, где обеспечен полный порядок на дорогах. В номинации декоративно-прикладного творчества школьники изображают из различных материалов инспектора ГИБДД. Для увлеченных технологиями есть номинация компьютерных презентаций о транспорте. Дети, умеющие создавать видео, участвуют в номинации на лучший ролик на тему «Наша семья соблюдает ПДД». Также можно проявить себя в литературном творчестве, написав произведение о культуре поведения на дорогах.
Приём конкурсных работ закончится 15 декабря. Их отправляют электронной почтой на адрес protrening@mail.ru с пометкой о фестивале. К работе прикладывается заявка и согласие на обработку персональных данных. Лучшие творения участников будут представлены широкой публике. Уже сейчас некоторые из них можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте», в фестивальном сообществе.
Областной фестиваль «Дорога безопасности» проводится среди свердловских школьников уже не первый год. Одна из главных его задач — напоминание детворе о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
