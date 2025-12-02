Мэр Екатеринбурга объявил о закупке 50 новых трамваев





– напомнили в мэрии. «В 2025 году были закуплены 50 троллейбусов, 15 трёхсекционных трамваев, 169 автобусов среднего класса, 20 – большого класса и 15 "гармошек"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, 10 декабря, во время встречи с журналистами в креативном кластере «Домна» объявил о намерении муниципалитета закупить ещё 50 новых трамваев.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, конкурсные процедуры запланированы на первый квартал 2026 года.Также, помимо трамваев, в грядущем году парк общественного транспорта уральской столицы обещают пополнить 50 троллейбусами, у которых, как отмечается, будет увеличенный автономный ход, и 15 автобусами особо большого класса – «гармошками».