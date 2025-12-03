Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С лета этого года в Артёмовском официально заработала передержка для животных, лишившихся крова. Сейчас для десятка разномастных котов и кошек организатор временного приюта подыскивает постоянное жильё.Обратив внимание, сколько бездомных животных бродит по улицам города, полным опасности, местный житель решил организовать «Банду пушистых». Благотворительная организация помощи бездомным животным получила официальную регистрацию 27 августа текущего года. Членов «банды» искать не пришлось. На данный момент в ней состоят кошки и коты разных возрастов и окраса. Все они когда-то были домашними питомцами, но в какой-то момент были выставлены за дверь «наигравшимися» хозяевами.После того, как эти животные оказались под опекой автономной некоммерческой организации «Банда пушистых», у них появился шанс обрести новый дом и по-настоящему заботливых двуногих друзей.Если вас заинтересовала какая-то из этих «бандиток», звоните по телефону 89024487710. Этот же номер можно использовать, если вам удобнее предложить кров кошке через переписку в WhatsApp.