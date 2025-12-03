Возрастное ограничение 18+

Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок

21.16 Вторник, 9 декабря 2025
Фото: АНО «Банда пушистых»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С лета этого года в Артёмовском официально заработала передержка для животных, лишившихся крова. Сейчас для десятка разномастных котов и кошек организатор временного приюта подыскивает постоянное жильё.

Обратив внимание, сколько бездомных животных бродит по улицам города, полным опасности, местный житель решил организовать «Банду пушистых». Благотворительная организация помощи бездомным животным получила официальную регистрацию 27 августа текущего года. Членов «банды» искать не пришлось. На данный момент в ней состоят кошки и коты разных возрастов и окраса. Все они когда-то были домашними питомцами, но в какой-то момент были выставлены за дверь «наигравшимися» хозяевами.

Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок


После того, как эти животные оказались под опекой автономной некоммерческой организации «Банда пушистых», у них появился шанс обрести новый дом и по-настоящему заботливых двуногих друзей.

Если вас заинтересовала какая-то из этих «бандиток», звоните по телефону 89024487710. Этот же номер можно использовать, если вам удобнее предложить кров кошке через переписку в WhatsApp.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
03 декабря 2025
В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
03 декабря 2025
Кошки мяукают громче и выразительнее, когда разговаривают с мужчинами
07 декабря 2025
Уральские волонтёры спасают попавшего в беду грациозного лебедя-шипуна
30 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:23 В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист
21:16 Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок
20:41 Завершается приём заявок на свердловский фестиваль «Дорога безопасности»
19:33 «Обносившему» салдинские магазины жителю Асбеста назначили наказание
19:17 В Екатеринбурге крыша летнего кофе масштабно заполыхала посреди зимней стужи
19:00 Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
17:14 На базе библиотеки Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации книг
16:55 Устроившего суету в самолёте пассажира в Кольцово встречали полицейские
16:26 В Белоярском районе вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду лесных ресурсов
15:35 Прокуратура проводит проверку после сообщения о травле ребёнка с инвалидностью в Екатеринбурге
13:42 С начала года в Свердловской области оформили более 1,4 миллиона электронных больничных
13:18 В Свердловской области за неделю на 25% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
13:05 Избивший девушку в Нижнем Тагиле мужчина добровольно явился в полицию
12:16 СК сообщил о завершении уголовного дела в Кировграде о попытке подкупа полицейского
12:08 В Екатеринбурге задержали предполагаемых бегунков-гастролёров после хищения у пенсионерки
11:43 Наживавшейся на нелегальных мигрантах банде «работодателей» вынесли приговор в Серове
10:33 В получении выплат на несуществующего ребёнка обвинили жительницу Нижнего Тагила
10:20 171 ДТП зарегистрировали за сутки в Свердловской области
10:07 Двух щенков овчарки из Хабаровска привезли для службы в свердловском ГУФСИН
09:52 Из-за понижения температуры на севере Свердловской области МЧС объявило предупреждение
09:29 В Нижнем Тагиле Toyota сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
21:13 Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
20:24 Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе
19:52 Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
19:18 Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
19:07 «Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
Все новости России и мира
21:23 В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист
21:16 Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок
20:41 Завершается приём заявок на свердловский фестиваль «Дорога безопасности»
19:33 «Обносившему» салдинские магазины жителю Асбеста назначили наказание
19:17 В Екатеринбурге крыша летнего кофе масштабно заполыхала посреди зимней стужи
19:00 Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
17:14 На базе библиотеки Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации книг
16:55 Устроившего суету в самолёте пассажира в Кольцово встречали полицейские
16:26 В Белоярском районе вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду лесных ресурсов
15:35 Прокуратура проводит проверку после сообщения о травле ребёнка с инвалидностью в Екатеринбурге
13:42 С начала года в Свердловской области оформили более 1,4 миллиона электронных больничных
13:18 В Свердловской области за неделю на 25% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
13:05 Избивший девушку в Нижнем Тагиле мужчина добровольно явился в полицию
12:16 СК сообщил о завершении уголовного дела в Кировграде о попытке подкупа полицейского
12:08 В Екатеринбурге задержали предполагаемых бегунков-гастролёров после хищения у пенсионерки
11:43 Наживавшейся на нелегальных мигрантах банде «работодателей» вынесли приговор в Серове
10:33 В получении выплат на несуществующего ребёнка обвинили жительницу Нижнего Тагила
10:20 171 ДТП зарегистрировали за сутки в Свердловской области
10:07 Двух щенков овчарки из Хабаровска привезли для службы в свердловском ГУФСИН
09:52 Из-за понижения температуры на севере Свердловской области МЧС объявило предупреждение
09:29 В Нижнем Тагиле Toyota сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
21:13 Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
20:24 Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе
19:52 Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
19:18 Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
19:07 «Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK