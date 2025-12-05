Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области отступают морозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ожидается, что в Свердловской области в ближайшие дни отступят морозы. Синоптики прогнозируют изменения температуры от -12°C до -2°C.
В четверг, 11 декабря, в регионе облачно с прояснениями, снег, местами небольшой, на севере до умеренного. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура ночью -12...-7°C, днём -10...-5°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -9...-7°C, днём -7...-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в горах до – сильного. Ночью -10...-5°C, днём -7...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге слабый снег, ночью -7...-5°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
