Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Цифровая экосистема МТС сообщила о запуске трёх новых базовых станций сотовой связи в районе Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), после чего сигнал LTE стал сильнее.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, новые станции связи заработали ещё в третьем квартале 2025 года. Их установили вблизи Солнечного микрорайона и на пересечениях с Полевским и Челябинским трактами, чтобы улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета для водителей.
Директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отметил, что в последние годы транспортная инфраструктура этой части города значительно изменилась.
Ранее в 2025 году МТС установила новые вышки связи на трассе «Подъезд от М-5 "Урал" Челябинск – Екатеринбург» в посёлке Октябрьском и деревне Ольховка Сысертского района, а также на автодороге «Екатеринбург – Тюмень» в селе Косулино Белоярского района.
«Поток машин увеличился, а вдоль ЕКАД появились крупные логистические центры. Новые базовые станции оснащены с учетом особенностей этих объектов и поддерживают не только LTE-1800, но и стандарт NB-IoT для Интернета вещей и обмена данными между автоматическими устройствами»,
— сообщил он.
