В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 9 декабря, в Качканаре возле седьмой школы 44-летний водитель Fiat, двигаясь в жилой зоне, сбил десятилетнего мальчика.
Инцидент произошёл около 13.00 в микрорайоне 5А у дома № 8. По словам мамы школьника, которая в этот момент шла вместе с сыном, автомобиль ехал так быстро, что они не успели среагировать и отойти в сторону.
Установлено, что стаж водителя — 25 лет, ранее он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На водителя составлен протокол по статье 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).
«В результате ДТП ребёнок получил перелом пальца левой руки. После осмотра в приемном отделении больницы Качканара ему назначено амбулаторное лечение»,
– рассказали в областном УГИБДД.
