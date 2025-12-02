Возрастное ограничение 18+
К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
Фото: Краснотурьинский городской суд
Краснотурьинский городской суд приговорил 34-летнюю многодетную мать к 8 годам лишения свободы за убийство сожителя.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. Согласно материалам дела, осуждённая распивала спиртное со своим сожителем, когда между ними возник конфликт. Во время ссоры женщина схватилась за нож и несколько раз ударила им мужчину.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, осуждённая не отрицала свою вину, но просила суд квалифицировать её действия как необходимую оборону, а также ходатайствовала в соответствии со статьёй 82 УК РФ об отсрочке наказания до тех пор, пока её самому младшему ребёнку не исполнится 14 лет – ему сейчас нет и двух лет. Всего у неё четверо несовершеннолетних детей.
Суд учёл характер совершённого преступления, отношение женщины к выполнению родительских обязанностей, а также предыдущую судимость за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ): в августе 2023 года во время бытового конфликта она дважды ударила ножом своего сожителя в живот. Тогда суд назначил ей два года условного наказания.
В этот раз суд не стал жалеть женщину и приговорил её к 8 реальным годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
