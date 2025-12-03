Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники





Почти 60% жителей Екатеринбурга планируют путешествовать в новогодние праздники. Об этом сообщает команда Авито.Согласно исследованию аналитиков «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», 59% респондентов готовы сменить обстановку в начале января. Из них 20% уже выбрали направление внутри страны, 26% пока не приступали к подготовке, а 13% находятся в стадии выбора. Четверть опрошенных (40%) не планируют путешествий на этот период.Самым популярным вариантом отдыха у екатеринбуржцев стала поездка за город или на дачу – так ответили 52% участников опроса, 48% планируют посетить родственников или друзей, 31% выбрали отдых в санатории, загородном отеле или СПА, а 22% заинтересованы в поездках на горнолыжные курорты.Главным поводом куда-нибудь уехать для 61% опрошенных стало желанием сменить обстановку. Кроме того, 53% хотят отдохнуть морально, 51% – провести время с близкими, а 26% интересуется посещение новых мест. Воспользоваться выгодными предложениями мотивированы 5% респондентов.В среднем екатеринбуржцы учитывают расходы в 53 тысячи рублей на человека при планировании поездки. 43% готовы потратить до 30 тысяч рублей, 23% — от 30 до 60 тысяч, 10% — от 60 до 100 тысяч, 13% — от 100 до 150 тысяч рублей. Лишь 4% планируют потратить от 150 до 250 тысяч рублей, и никто не указал бюджет свыше 250 тысяч рублей.Активный отдых и возможность избежать праздничной суеты дома выбрали 20% и 11% соответственно.Для тех, кто ещё не определился с поездкой, ключевыми факторами остаются бюджет (62%), стоимость и наличие билетов (50%) и погодные условия (49%). Меньшее значение имеют наличие свободного жилья (20%) и собственного транспорта (10%). Кроме того, на решение отправиться в поездку влияют «горящие» предложения (37%), скидки на проживание (30%), а также кэшбэк и бонусные программы (23%).Информацию о выгодных вариантах жители Екатеринбурга чаще всего получают от друзей и знакомых (51%), а также через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (33%) и в социальных сетях (31%).По словам Якова Пейсахзона, директора Авито Рекламы, роль рекламы в планировании путешествий растёт. Треть участников опроса находят выгодные варианты поездок именно через рекламу на площадках электронной коммерции.По данным Авито Путешествий, по стране за период новогодних праздников (31 декабря 2025 – 10 января 2026) количество бронирований посуточных квартир выросло на 17,5%, а загородных домов — на 57% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными регионами стали Московская, Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край. Значительный рост спроса отмечается в Рязанской, Ульяновской, Марий Эл, Смоленской и Волгоградской областях. Загородный отдых предпочитают в Карелии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее, где также наблюдается позитивная динамика бронирований.