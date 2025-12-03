Возрастное ограничение 18+
На базе библиотеки Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации книг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на базе библиотеки имени Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации редких и ценных книг.
Об открытии центра сообщил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, отдел консервации и реставрации был создан в библиотеке ещё в 2003 году, но теперь для реставраторов закупили новое высокотехнологичное оборудование, а площадь мастерских и лабораторий увеличилась в три раза.
Ожидается, что теперь специалисты смогут заняться реставрацией книг, находящихся в фонде библиотеки Белинского.
«Он насчитывает около 2,3 миллиона единиц хранения, в том числе порядка 250 тысяч рукописных книг и редких изданий. Это важная часть нашего культурного наследия, которое мы обязаны сохранить для следующих поколений. Теперь все ресурсы для этой кропотливой и важной работы в регионе есть»,
– написал Паслер.
