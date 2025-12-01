Возрастное ограничение 18+

В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса

20.54 Среда, 10 декабря 2025
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В екатеринбургской школе №31 состоялось открытие мемориальной Парты Героя. Она посвящена легендарному летчику, дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову.

Церемония открытия мемориальной парты была приурочена ко Дню Героев Отечества. Мероприятие прошло при большом скоплении чиновников городского и районного уровня. Среди гостей школы по такому поводу оказались директор Департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова, глава Академического района Николай Смирнягин, первый заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев, а также депутаты и представители ветеранских организаций.

Как напоминает официальный портал Екатеринбург.рф, в школе №31 уже установлен бюст прославленного аса и организован специальный школьный проект «Крылья Победы», посвящённый советскому герою. Так, в школе хранится макет истребителя «Аэрокобра». На самолёте такой модели летал Речкалов. Открытие мемориальной парты стало ещё одним знаком памяти его военным подвигам.

В годы Великой Отечественной войны Речкалов прошёл путь от рядового летчика до командира полка. На его счету 415 боевых вылетов и 122 воздушных боя. Лично им было сбито 48 вражеских самолетов, а в составе группы — ещё 6. За свои подвиги он был дважды удостоен высшей государственной награды, отмечен многочисленными орденами и девятью медалями.

Связь Речкалова с Уралом и Свердловской областью очень прочная. Он родился в деревне Ирбитского уезда, а позже семья его переехала в село Бобровка под Свердловском. Школу будущий герой войны заканчивал в посёлке Большой Исток, а в Свердловске поступал в школу фабрично-заводского ученичества Верх-Исетского завода. И хоть после войны Речкалов предпочёл жить в Москве, похоронен был в уральской земле, рядом с матерью на кладбище посёлка Бобровский Сысертского городского округа.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
