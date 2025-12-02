Возрастное ограничение 18+
Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
Фото: Минздрав Свердловской области
В Североуральске 11-летний школьник вдохнул наконечник от шариковой ручки и не смог нормально дышать. К счастью, всё обошлось: в больнице было необходимое оборудование, с помощью которого врачи достали опасный предмет.
Как сообщили на официальном портале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», ребёнка с сильным кашлем доставили в межмуниципальный медицинский центр в Краснотурьинске. Там использовали гибкий эндоскоп малого диаметра, который может проникать в труднодоступные участки органов как взрослых, так и детей. С его помощью врачи буквально за пять минут извлекли наконечник, застрявший в бронхах.
По словам специалистов, этот аппарат уже помог спасти более десяти уральцев, самому младшему из которых было девять месяцев.
По наблюдению заведующего эндоскопическим отделением Краснотурьинской городской больницы Дмитрия Бушуева, число случаев проглатывания различных мелких предметов за последние пять лет увеличилось на треть. В текущем году медики 50 раз извлекали монеты, батарейки, детали конструкторов и даже иглы, проникшие через рот, нос или уши ребёнка.
Бушуев рекомендует родителям усилить контроль за малышами, отказаться от игрушек с мелкими деталями и хранить опасные предметы в недоступных местах.
Как сообщили на официальном портале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», ребёнка с сильным кашлем доставили в межмуниципальный медицинский центр в Краснотурьинске. Там использовали гибкий эндоскоп малого диаметра, который может проникать в труднодоступные участки органов как взрослых, так и детей. С его помощью врачи буквально за пять минут извлекли наконечник, застрявший в бронхах.
По словам специалистов, этот аппарат уже помог спасти более десяти уральцев, самому младшему из которых было девять месяцев.
По наблюдению заведующего эндоскопическим отделением Краснотурьинской городской больницы Дмитрия Бушуева, число случаев проглатывания различных мелких предметов за последние пять лет увеличилось на треть. В текущем году медики 50 раз извлекали монеты, батарейки, детали конструкторов и даже иглы, проникшие через рот, нос или уши ребёнка.
Бушуев рекомендует родителям усилить контроль за малышами, отказаться от игрушек с мелкими деталями и хранить опасные предметы в недоступных местах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
02 декабря 2025
02 декабря 2025