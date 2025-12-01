На реке Тегень открыли новый мост на месте старого

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Слободо-Туринском районе Свердловской области закончилось возведение нового моста. Он объединил два берега реки Тегень на том же месте, где прежде стоял старый мост.Старый мост был сделан из дерева и по нынешним временам перестал в полной мере удовлетворять потребности водителей, чаще всего ими пользовавшихся. Новый — это железобетонная конструкция с пропускной способностью в 14 тонн на ось. Длина нового моста равна 60 метрам, но строительные работы затронули участок общей протяженностью 526 метров. На возведение его у строителей ушло два года.Об открытии моста через Тегень сообщил в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, мост через Тегень — третий в уходящем году мост, с которым проведена реконструкция. За оставшиеся до конца года недели на территории области должны сдать в эксплуатацию ещё два моста.