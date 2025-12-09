Нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Ревде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, около 19.30, в Ревде на улице Космонавтов 30-летний мужчина на Renault Kaptur при повороте направо не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Ceed.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в Kia Ceed находилось трое человек, в том числе 40-летний мужчина и его 12-летний сын, получившие телесные повреждения в результате ДТП, но, к счастью, не серьёзные. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.Установлено, что спровоцировавший аварию водитель ранее не сдавал на права. Также он не был пристёгнут ремнём безопасности. Освидетельствование мужчины показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,759 мг/л.«Водитель отрицал состояние опьянения и отказался пояснять причины управления автомобилем в нетрезвом виде», – рассказали в ГИБДД.На мужчину составили три протокола по статьям КоАП РФ: 12.6 (за непристёгнутый ремень), 12.8 часть 3 (за пьяную езду при отсутствии водительских прав) и 12.37 часть 2 (за отсутствие страховки).