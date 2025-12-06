В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции Каменска-Уральского провели успешную операцию в Синарском районе города. В результате был задержан местный житель 1979 года рождения. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотических средств.Правоохранители провели его личный досмотр в присутствии понятых. В ходе досмотра была обнаружена пачка из-под табачных изделий. Внутри неё находились два полимерных пакетика с подозрительным содержимым. Данные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Лабораторное исследование установило, что в пакетиках находилось производное N-метилэфедрона. Общая масса запрещённого вещества составила 2,66 грамма.По версии следствия, задержанный действовал не в одиночку, а в группе лиц. Их общей целью был сбыт наркотиков зависимым людям. Однако реализовать свои преступные намерения злоумышленники не успели.По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, на задержанного составлен административный протокол. Поводом стал его отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Стоит отметить, что это не первое правонарушение данного гражданина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Его прошлые преступления также были связаны с наркотиками и кражами.